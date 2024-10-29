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Антон Миранчук рассказал о проблемах с Галактионовым в «Локомотиве»

29 Октября 2024 • 15:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
02.11 18:00

Полузащитник Антон Миранчук высказался о своём уходе из «Локомотива». По словам футболиста, в июне текущего года он понял, что покинет клуб.

- После неплохого отрезка у меня, наверное, были мысли, почему бы не остаться? Я уже понял требования тренера. Потому что первое время у меня было с ним недопонимание. Галактионов меня часто менял в перерыве.

- Это были игровые недопонимания или личные?

- Были игровые моменты, которые его не устраивали. Для меня это было сильным ударом, потому что когда человека меняют в перерыве – для меня это значит, что его вообще не было на поле. Таких матчей было много. Для меня это было тяжеловато с психологической точки зрения. Но к концу сезона я понял, что хочет Галактионов, успокоился сам, начал получать от футбола удовольствие. Этот момент меня тормозил, я дотянул до июня, а потом всё-таки решил, что нет [что надо уходить], - сказал Миранчук на канале Nobel в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Михаил Галактионов ещё теги

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