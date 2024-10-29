Сёмин объяснил, почему «Золотой мяч» дали Родри, а не Винисиусу

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч».
«Никакой неожиданности нет, что Родри выиграл. У него больше успехов в национальной сборной. Я делал такой же прогноз до «Золотого мяча», - передает слова российского специалиста «Чемпионат».
Родри впервые в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял вторую позицию в итоговом голосовании. Топ-3 замкнул английский полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.
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