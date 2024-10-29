Антон Миранчук объяснил, почему не пошёл в «Зенит»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук высказался на тему интереса к себе со стороны «Зенита».

«Рассматривал ли меня «Зенит»? Вроде как да. Но если говорить «Европа или Россия», то я уже был одной ногой в Европе. Для себя понимал, что «Зенит» - это хорошо, ты каждый год чемпион, у тебя хорошие партнёры по команде, можно наслаждаться футболом и жизнью. Но я для себя понял, что хочу посмотреть другую сторону. Выйти из зоны комфорта», - сказал Миранчук на канале Nobel.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 у Антона Миранчука истёк срок контракта с московским «Локомотивом».