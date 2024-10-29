Антон Миранчук сообщил, от какой зарплаты отказался в «Локомотиве»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Футболист рассказал о том, какую зарплату ему предлагал «Локомотив» в ходе переговоров.

- Насколько я знаю, было достойное предложение по меркам РПЛ…

- Достойное, достойное.

- Могу ошибаться, но 1,6 миллиона в год. Не рублей [а евро].

- Наверное, в этом районе.

- Как ты отказался? Это же огромные деньги, по меркам РПЛ хорошие условия.

- Вот так вот. Я понял для себя, что мне ещё не 30, когда ты думаешь: «Наверное, может реально не надо [ехать в Европу]». В 28 я понял, что если я сейчас этого не сделаю, то потом этого не сделаю никогда. И потом я уже не смогу смотреть себе в глаза, учитывая свои амбиции футбольные, - сказал Миранчук на канале Nobel.