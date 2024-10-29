«Зенит» обратился в ЭСК РФС после ничьей с «Локомотивом»

В воскресенье «Зенит» и «Локомотив» встречались в рамках тринадцатого тура Российской премьер-лиги. Команды не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло горел счёт 1:1.

После игры «Зенит» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Питерцы попросили рассмотреть эпизод, произошедший на 72-й минуте. Тогда арбитр Сергей Карасёв решил не показывать вторую жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Локомотив» - третье. Лидером является «Краснодар».