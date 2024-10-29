Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что Винисиусу нужно поменять в себе, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем.

- Справедлива ли победа Родри?

- Понимаете, так ведь всё под сомнение можно поставить. Ведь это выбирают не какие-то чиновники из УЕФА или ФИФА, а журналисты. Они голосуют. Как можно под сомнение поставить выбор людей, которые всю жизнь пишут о футболе? Простая арифметика – кто получил больше голосов, тот и побеждает. Всё чётко и объективно, а всё остальное – дело вкуса. Я считаю, что Родри совершенно справедливо выиграл «Золотой мяч». Выдающийся футболист, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, ведущий игрок «Манчестер Сити», а главное – скромный человек. Винисиус, что выигрывал в составе сборной Бразилии? Ничего. Да ещё и капризный такой, капризная звезда.

- Что нужно сделать Винисиусу, чтобы выиграть «Золотой мяч?

- Этого я не знаю, журналисты ведь выбирают. Для меня всё равно, Винисиус или кто-то другой. Там нет наших футболистов, вот это меня расстраивает, а так мне без разницы. Что ему нужно сделать? Пусть изменит поведение, не надо капризничать, надо играть. Месси не капризничал, Роналду не капризничал никогда. Били так же, и пожёстче, а этого чуть тронешь – и сразу начинается истерика, - сказал Колосков.