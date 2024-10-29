Мостовой прокомментировал непопадание Роналду и Месси в число номинантов на «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду и Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

Месси и Роналду не будет, но мы к этому уже привыкали. Другое дело, что победить их рекорды сколько лет еще нужно. Вряд ли их кто-то побьет. Думаю, каждый год будет новый номинант», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на счету Месси восемь «Золотых мячей», а в активе Криштиану пять аналогичных наград.

В 2024 году обладателем престижной премии от France Football стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.