Мостовой прокомментировал реакцию Винисиуса на вручение «Золотого мяча» Родри

Экс-футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой в беседе с представителями СМИ прокомментировал заявление нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора после вчерашнего поражения в номинации на «Золотой мяч».

«Ясно, что он расстроен, как и многие. Поэтому он так и написал, но я не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Винисиус занял в итоговом списке второе место, а топ-3 замкнул хавбек сборной Англии Джуд Беллингем.

В этом году Родри стал чемпионом АПЛ и триумфатором чемпионата Европы – 2024.