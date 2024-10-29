Карпин отреагировал на вручение «Золотого мяча» Родри, а не Винисиусу

Наставник национальной команды России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результаты «Золотого мяча». Обладателем индивидуальной награды впервые в карьере стал опорник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Если отдали награду Родри, значит, заслуженно. Не знаю, заслуживал ли Винисиус «Золотой мяч», потому что я не смотрю каждую игру того или иного футболиста», - рассказал российский специалист в интервью «Чемпионату».

В итоговом голосовании Родри стал первым, Винисиус занял второе место, а Джуд Беллингем расположился на третьей строчке. На четвертом месте финишировал защитник Даниэль Карвахаль, а пятерку лучших игроков мира замкнул центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.