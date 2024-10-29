Колыванов: «Больно, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»

Бывший футболист Игорь Колыванов поделился мнением о результатах голосования «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник Родри, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити».

«Я был за Винисиуса. Он является лидером команды. Для меня странно, что выиграл Родри. Мне больно, что Винисиус не стал лучшим футболистом мира», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 28 октября в Париже. Первым по итогам голосования стал Родри, второе место занял Винисиус Жуниор, а третьим – Джуд Беллингем. В пятерку лучших футболистов мира также попали латераль Дани Карвахаль и центральный форвард Эрлинг Холанн.