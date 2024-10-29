Булыкин отреагировал на результаты «Золотого мяча»

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».
«Нет удивления, что выиграл Родри, хотя ничего не имею против Винисиуса. Это два суперфутболиста, которые принесли много пользы своим командам», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Напомним, что престижную награду впервые в карьере выиграл опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место. Третьим стал полузащитник Джуд Беллингем, четвертым – защитник Дани Карвахаль, а пятерку лучших замкнул нападающий Эрлинг Холанн.
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