Губерниев: «Реал» - слабаки, Винисиус не заслужил «Золотой мяч»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча». Обладателем престижной награды стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Реал» Мадрид - слабаки, конечно! Винисиус не заслужил «Золотой мяч», это очевидно понимающим в футболе людям. Родри - топ!» - говорится в публикации комментатора в социальных сетях.

Напомним, что «королевский» клуб в полном составе проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча». Нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, которого считали главным претендентом на награду в 2024 году, финишировал в итоговом голосовании на второй строчке. Топ-3 замкнул англичанин Джуд Беллингем.