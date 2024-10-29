«Зенит» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы клубов Российской премьер-лиги на чемпионский титул после 13 проведенных туров. Фаворитом считается «Краснодар», ныне лидирующий в турнирной таблице. Вероятность триумфа подопечных Мурада Мусаева составляет 47,3 процента.

Вторым в списке располагается петербургский «Зенит». Шансы «сине-бело-голубых» защитить титул оцениваются в 42%. Топ-3 замыкает московский «Локомотив» - 7,4%. Далее идут «Динамо» (2,2%) и ЦСКА (1,1%).

После 13 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 балла и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками находится на второй строчке, а «железнодорожники» (28) замыкают топ-3.