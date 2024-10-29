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Шунин сообщил о переговорах с несколькими клубами

29 Октября 2024 • 12:00 Комментировать

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о переговорах с клубами. В настоящий момент он является свободным агентом.

«Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее окно. Когда решу заканчивать я об этом объявлю. Мы в контакте с «Динамо» по поводу проведения прощального матча», - передает слова опытного вратаря «РИА Новости Спорт».

Шунин покинул московскую команду минувшим летом в связи с истечением срока трудового соглашения. За «бело-голубых» вратарь выступал с 2007 года. В сезоне-2023/2024 голкипер поучаствовал в 20 поединках во всех турнирах, в трех из которых сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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