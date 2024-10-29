«Удивительно и неожиданно»: Нигматуллин высказался о «Золотом мяче»

Экс-голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о победе полузащитника «Манчестер Сити» Родри в номинации на «Золотой мяч».
«У меня в голове были более яркие кандидаты для выбора на победу в «Золотом мяче». Наверное, Родри выбрали не просто так, но это удивительно и неожиданно», - поделился мнением Нигматуллин в разговоре с журналистами «Чемпионата».
Второе место в голосовании «Золотого мяча» занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Третьим стал его одноклубник Джуд Беллингем. Далее в списке расположился еще один футболист «королевского» клуба Дани Карвахаль, а пятерку лучших замкнул бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.
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