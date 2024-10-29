Бывший игрок «Барселоны»: «Родри заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев отреагировал на вручение «Золотого мяча» опорному полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу.
«Победа Родри не была неожиданной. Моя тройка выглядела так: Родри, Винисиус, Мбаппе. Ошибся с третьим местом. Родри выиграл заслуженно», - поделился мнением эксперт в разговоре с журналистами «Чемпионата».
Вторым в списке стал нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Его одноклубник Джуд Беллингем замкнул тройку лучших. Четвертое место в рейтинге «Золотого мяча» занял фланговый защитник Дани Карвахаль, а пятым стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.
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