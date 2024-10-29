Канчельскис назвал своего обладателя «Золотого мяча» - это не Родри

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты голосования «Золотого мяча». Обладателем престижной награды в этом году стал полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
«Я бы отдал «Золотой мяч» Винисиусу. Для меня он более интересный футболист, чем Родри. Неожиданности бывают всегда, уже ничего не поменяешь», - рассказал эксперт в интервью «Чемпионату».
Винисиус Жуниор занял по итогам голосования второе место. На третьей позиции расположился полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем. Далее в списке идут латераль Дани Карвахаль и центрфорвард Эрлинг Холанн.
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