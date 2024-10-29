Экс-футболист «Спартака»: «УЕФА благодаря «Золотому мячу» показал «Реалу», кто в доме хозяин»

Экс-футболист столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о победе полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч».

В победе Родри присутствует политический момент. «Реал» во главе с Пересом хочет образовать отдельную лигу. УЕФА благодаря «Золотому мячу» сделал намёк, показав, кто в доме хозяин», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Стоит отметить, что сразу трое представителей «Реала» попали в топ-5 лучших футболистов мира. Нападающий Винисиус Жуниор занял второе место, полузащитник Джуд Беллингем стал третьим, а фланговый защитник Дани Карвахаль финишировал в голосовании на четвертой строчке. Пятерку замкнул норвежский голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.