Погребняк оценил игру «Локомотива» после матча с «Зенитом»

Известный в прошлом нападающий Павел Погребняк поделился мнением о выступлении столичного «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Железнодорожники» показывают очень хороший футбол. Жёсткая, дерзкая команда. Проблемы у питерцев? У любой команды есть проблемы. Играть ещё больше половины чемпионата», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» на выезде встречался с петербургским «Зенитом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 1:1.

После 13 туров чемпионата страны команда Михаила Галактионова с 28 очками занимает третье место в таблице, уступая лидирующему «Краснодару» пять баллов.