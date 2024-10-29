Юран: «Не считаю Винисиуса номером один»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Сергей Юран считает, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не является лучшим футболистом мира.
«Не считаю Винисиуса номером один. Есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Винисиус занял второе место в итоговом голосовании. Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Третье место занял хавбек «Реала» Джуд Беллингем.
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