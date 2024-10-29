Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кисляк высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» эксклюзив

29 Октября 2024 • 10:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о конкуренции с Миралемом Пьяничем и золотой гонке.

- Вчера «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» и на три очка оторвался от «Зенита» в турнирной таблице. Как оцените интригу в золотой гонке?

- Мы особо пристально за другими командами не следим. Следим только за нашими результатами и стараемся приблизиться к первому месту. Для нас есть только первая строчка, куда мы и стремимся. А там посмотрим. Нас сейчас ждет матч со «Спартаком». Это серьезное дерби. Придет много болельщиков. Играем на нашем стадионе. Это будет интересный матч. Постараемся победить.

- ЦСКА в таблице находится выше «Спартака», плюс играете дома. Чувствуете себя фаворитами?

- В дерби нет фаворитов. Есть две команды: ЦСКА и «Спартак», и все понимают, какой по значимости этот матч. Не важно, кто на каком месте в таблице находится. Сам по себе матч очень значимый для обоих клубов, и мы надеемся на победу.

- Какое у вас самое памятное дерби со «Спартаком»?

- На юношеском уровне их было много. И в молодежном первенстве была игра на «ВЭБ Арене». Это мое первое взрослое дерби. Оно было в 2022 году. Мы сыграли 3:3. И в прошлом году была встреча со «Спартаком». Мы играли в гостях и победили 2:1 в тяжелом матче. А со взрослой командой я присутствовал на одном дерби. Мы упустили победу, пропустив мяч на последней минуте. В итоге счет был 2:2. Но я тогда сидел на скамейке. Было очень обидно. Сейчас, я надеюсь, мы такого не допустим и приложим все усилия, чтобы выиграть.

- С приходом в команду Пьянича болельщики беспокоятся за ваше место в составе. Как оцениваете эту ситуацию?

- Шансы всегда есть, не важно, кто играет на моей позиции. Пьянич, безусловно, хороший футболист, очень известный, сильный. Мне нужно перенимать у него хорошие качества и играть за счет своих сильных сторон.

- Какие качества хотели бы перенять у Пьянича?

- У него хорошее видение поля, он хорошо оценивает ситуацию. Надеюсь, мне удастся перенять это и добавить к своей игре. Надо стремиться с каждым днем становиться лучше.

Реклама


- Вы смотрели встречу лидеров РПЛ «Зенита» с «Локомотивом» в этом туре?

- Я больше смотрел игру «Арсенала» с «Ливерпулем», но застал концовку «Зенита» с «железнодорожниками». 

- Такие осечки питерцев уже не удивляют?

- Да нет. «Зенит» - такая же команда, как и все. Мы не ставим ее выше других. На каждого соперника стараемся настраиваться одинаково.  

- Вчера вы были на командном просмотре фильма о болельщиках с ограниченными возможностями «Двенадцатый из ЦСКА». Поделитесь впечатлениями от просмотра.

- Это социальный фильм. Часто мы не задумываемся о таких вещах, не ценим, что мы здоровы и ни в чем не нуждаемся. А надо задумываться об этом. В фильме показано, что люди с ограниченными возможностями тоже могут ходить на футбол, путешествовать. Было интересно посмотреть, как они живут, проявляют свои эмоции. У всех разные трудности, но никто из них не сдается. Это вызывает большое уважение. Некоторые из этих людей ведут яркую спортивную жизнь, кто-то является многодетным родителем. У обычных людей нет такой силы воли.  Мы всегда рады видеть их на трибунах и приглашаем на все наши матчи. И хочу выразить большое уважение девушке Елене, которая создала клуб болельщиков с инвалидностью. 

Елена Григорьевская

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Матвей Кисляк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Октября
10:59
Кисляк высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»
05:08
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
28 Октября
19:47
Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»
18:43
Ледяхов: «Спартак» должен бороться за тройку
16:56
Кордоба зимой может перейти в «Спартак»
16:37
«Абаскаля добрым словом точно вспоминать не будут» — Шикунов
16:27
Семёнов: «Спартак» кидает в разные стороны
15:55
Барко – лучший в РПЛ по сольным проходам
27 Октября
23:22
Юран сомневается в тренерских качествах Станковича
23:11
Юран: «Спартак» непредсказуем перед дерби с ЦСКА
20:09
Агент подтвердил, что Мартинс может покинуть «Спартак»
17:36
Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»
14:29
Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
26 Октября
22:10
Файзуллаев — о Пьяниче: «ЦСКА нужен был такой игрок в центре» 1
19:37
Николич: У игроков ЦСКА будет другой настрой на «Спартак»
25 Октября
18:34
Шешуков оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА
19 Октября
00:06
Чернов вернётся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Родри – обладатель «Золотого мяча» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
11:47 · Россия. Премьер-лига
«Удивительно и неожиданно»: Нигматуллин высказался о «Золотом мяче»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Барселоны»: «Родри заслуженно выиграл «Золотой мяч»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал своего обладателя «Золотого мяча» - это не Родри
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Спартака»: «УЕФА благодаря «Золотому мячу» показал «Реалу», кто в доме хозяин»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Погребняк оценил игру «Локомотива» после матча с «Зенитом»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Не считаю Винисиуса номером один»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил выбор «Золотого мяча» в пользу Родри
08:59 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на «Золотой мяч» Родри
05:08 · Россия. Премьер-лига
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
04:36 · Россия. Премьер-лига
​Белоус пояснил, почему будет смотреть игру с Сирией
04:20 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин назвал главную задачу Станковича
03:59 · Россия. Премьер-лига
​Деменко пояснил, почему не удалили Батракова
03:07 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Ничья - справедливый итог матча «Зенита» с «Локомотивом»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «У ворот «Динамо» постоянно миллион моментов, это большая проблема»
28 Октября
23:44 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о голе Кордобы: «Один из лучших мячей в истории чемпионата России»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал команду, на которую надо равняться игрокам «Динамо»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Кузяев назвал лучшего одноклубника и тренера в карьере
21:55 · Россия. Премьер-лига
Гол Кордобы стал самым дальним в истории «Краснодара» в РПЛ
21:54 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ следят за игроком «Акрона» слухи
21:47 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Гол Кордобы - не случайность, это работа и нацеленность на гол и победу»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы хотели побеждать, мы всё сделали»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отреагировал на информацию о возможном уходе Корниленко
21:32 · Россия. Премьер-лига
Кордоба прокомментировал свой чудо-гол
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Слухи, не более»: Федотов отреагировал на новости, связывающие его с «Рубином»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Настраивались на победу, как и всегда»
Все новости