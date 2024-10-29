Кисляк высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о конкуренции с Миралемом Пьяничем и золотой гонке.

- Вчера «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» и на три очка оторвался от «Зенита» в турнирной таблице. Как оцените интригу в золотой гонке?

- Мы особо пристально за другими командами не следим. Следим только за нашими результатами и стараемся приблизиться к первому месту. Для нас есть только первая строчка, куда мы и стремимся. А там посмотрим. Нас сейчас ждет матч со «Спартаком». Это серьезное дерби. Придет много болельщиков. Играем на нашем стадионе. Это будет интересный матч. Постараемся победить.

- ЦСКА в таблице находится выше «Спартака», плюс играете дома. Чувствуете себя фаворитами?

- В дерби нет фаворитов. Есть две команды: ЦСКА и «Спартак», и все понимают, какой по значимости этот матч. Не важно, кто на каком месте в таблице находится. Сам по себе матч очень значимый для обоих клубов, и мы надеемся на победу.

- Какое у вас самое памятное дерби со «Спартаком»?

- На юношеском уровне их было много. И в молодежном первенстве была игра на «ВЭБ Арене». Это мое первое взрослое дерби. Оно было в 2022 году. Мы сыграли 3:3. И в прошлом году была встреча со «Спартаком». Мы играли в гостях и победили 2:1 в тяжелом матче. А со взрослой командой я присутствовал на одном дерби. Мы упустили победу, пропустив мяч на последней минуте. В итоге счет был 2:2. Но я тогда сидел на скамейке. Было очень обидно. Сейчас, я надеюсь, мы такого не допустим и приложим все усилия, чтобы выиграть.

- С приходом в команду Пьянича болельщики беспокоятся за ваше место в составе. Как оцениваете эту ситуацию?

- Шансы всегда есть, не важно, кто играет на моей позиции. Пьянич, безусловно, хороший футболист, очень известный, сильный. Мне нужно перенимать у него хорошие качества и играть за счет своих сильных сторон.

- Какие качества хотели бы перенять у Пьянича?

- У него хорошее видение поля, он хорошо оценивает ситуацию. Надеюсь, мне удастся перенять это и добавить к своей игре. Надо стремиться с каждым днем становиться лучше.

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- Вы смотрели встречу лидеров РПЛ «Зенита» с «Локомотивом» в этом туре?

- Я больше смотрел игру «Арсенала» с «Ливерпулем», но застал концовку «Зенита» с «железнодорожниками».

- Такие осечки питерцев уже не удивляют?

- Да нет. «Зенит» - такая же команда, как и все. Мы не ставим ее выше других. На каждого соперника стараемся настраиваться одинаково.

- Вчера вы были на командном просмотре фильма о болельщиках с ограниченными возможностями «Двенадцатый из ЦСКА». Поделитесь впечатлениями от просмотра.

- Это социальный фильм. Часто мы не задумываемся о таких вещах, не ценим, что мы здоровы и ни в чем не нуждаемся. А надо задумываться об этом. В фильме показано, что люди с ограниченными возможностями тоже могут ходить на футбол, путешествовать. Было интересно посмотреть, как они живут, проявляют свои эмоции. У всех разные трудности, но никто из них не сдается. Это вызывает большое уважение. Некоторые из этих людей ведут яркую спортивную жизнь, кто-то является многодетным родителем. У обычных людей нет такой силы воли. Мы всегда рады видеть их на трибунах и приглашаем на все наши матчи. И хочу выразить большое уважение девушке Елене, которая создала клуб болельщиков с инвалидностью.

Елена Григорьевская