Юран оценил выбор «Золотого мяча» в пользу Родри

Российский футбольный тренер Сергей Юран отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу.

«Ещё до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно. Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 28 октября. Первое место занял Родри, вторым стал Винисиус Жуниор, а тройку лучших замкнул Джуд Беллингем. Дани Карвахаль финишировал на четвертой позиции, а Эрлинг Холанн – на пятой.

В прошлом году обладателем престижной награды стал аргентинец Лионель Месси.