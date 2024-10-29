Генич отреагировал на «Золотой мяч» Родри

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на результаты голосования за «Золотой мяч» в этом году. Обладателем индивидуальной награды стал опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Очень неожиданно. И в то же время очень справедливо! Потрясающий игрок, умный, современный, важный! Рад этому выбору», - говорится в публикации Генича в социальных сетях.

В итоговом голосовании второе место занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третьим стал его одноклубник – полузащитник Джуд Беллингем. В пятерку лучших футболистов мира также попали Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.