Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»

29 Октября 2024 • 05:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Московский «Спартак» очень нестабильно выступает в текущем сезоне российской Премьер-лиги, а в четырнадцатом туре ему предстоит сыграть с земляками - московским ЦСКА. Бывший президент «Спартака«» Юрий Заварзин считает, что наиболее вероятным исходом встречи будет ничья.

- «Спартак» чудной у нас на сегодняшний день. Хотят попасть в тройку, а дальше 5-6 всё никак не поднимутся. ЦСКА на сегодняшний день более стабильная команда. Думаю, что будет ничья в этой встрече, - цитирует слова Заварзина Vprognoze.ru.

Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, а «Спартак» расположился сразу следом за ним - шестой.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Заварзин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Октября
05:08
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
28 Октября
19:47
Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»
19:10
Стало известно, когда Роша приступит к тренировкам в ЦСКА
18:43
Ледяхов: «Спартак» должен бороться за тройку
16:37
«Абаскаля добрым словом точно вспоминать не будут» — Шикунов
16:27
Семёнов: «Спартак» кидает в разные стороны
15:55
Барко – лучший в РПЛ по сольным проходам
27 Октября
23:22
Юран сомневается в тренерских качествах Станковича
23:11
Юран: «Спартак» непредсказуем перед дерби с ЦСКА
20:09
Агент подтвердил, что Мартинс может покинуть «Спартак»
17:36
Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»
14:29
Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
26 Октября
22:10
Файзуллаев — о Пьяниче: «ЦСКА нужен был такой игрок в центре» 1
19:37
Николич: У игроков ЦСКА будет другой настрой на «Спартак»
25 Октября
18:34
Шешуков оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА
19 Октября
00:06
Чернов вернётся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Родри – обладатель «Золотого мяча» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны»
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
05:08 · Россия. Премьер-лига
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
04:36 · Россия. Премьер-лига
​Белоус пояснил, почему будет смотреть игру с Сирией
04:20 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин назвал главную задачу Станковича
03:59 · Россия. Премьер-лига
​Деменко пояснил, почему не удалили Батракова
03:07 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Ничья - справедливый итог матча «Зенита» с «Локомотивом»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «У ворот «Динамо» постоянно миллион моментов, это большая проблема»
28 Октября
23:44 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о голе Кордобы: «Один из лучших мячей в истории чемпионата России»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал команду, на которую надо равняться игрокам «Динамо»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Кузяев назвал лучшего одноклубника и тренера в карьере
21:55 · Россия. Премьер-лига
Гол Кордобы стал самым дальним в истории «Краснодара» в РПЛ
21:54 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ следят за игроком «Акрона» слухи
21:47 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Гол Кордобы - не случайность, это работа и нацеленность на гол и победу»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы хотели побеждать, мы всё сделали»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отреагировал на информацию о возможном уходе Корниленко
21:32 · Россия. Премьер-лига
Кордоба прокомментировал свой чудо-гол
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Слухи, не более»: Федотов отреагировал на новости, связывающие его с «Рубином»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Настраивались на победу, как и всегда»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Петржела ответил, в каком случае «Зенит» может уволить Семака
20:44 · Россия. Премьер-лига
Кордоба признан игроком матча «Крыльев Советов» и «Краснодара»
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» впервые с 2015 года победил в 13-м туре Премьер-лиги
20:37 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин указал на ошибку Ломаева в пропущенном голе от Кордобы
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – третий клуб в истории чемпионата России с 10 победами кряду
20:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на сумасшедший гол Кордобы
20:29 · Россия. Премьер-лига
Отец Данила Пруцева оценил возможное возвращение сына в «Крылья»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Кордоба забил лучший гол сезона
Все новости