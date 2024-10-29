​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»

Московский «Спартак» очень нестабильно выступает в текущем сезоне российской Премьер-лиги, а в четырнадцатом туре ему предстоит сыграть с земляками - московским ЦСКА. Бывший президент «Спартака«» Юрий Заварзин считает, что наиболее вероятным исходом встречи будет ничья.

- «Спартак» чудной у нас на сегодняшний день. Хотят попасть в тройку, а дальше 5-6 всё никак не поднимутся. ЦСКА на сегодняшний день более стабильная команда. Думаю, что будет ничья в этой встрече, - цитирует слова Заварзина Vprognoze.ru.

Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, а «Спартак» расположился сразу следом за ним - шестой.