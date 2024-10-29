​Белоус пояснил, почему будет смотреть игру с Сирией

Свой очередной товарищеский матч сборная России проведёт против сборной Сирии. Экс-президент московского «Локомотива», а также клуба «Москва» Юрий Белоус, рассказал, почему он собирается смотреть этот матч. Он пройдёт в Волгограде 19 ноября.

- Посмотрю этот матч. Почему и нет? Сирия на самом деле достаточно интересный соперник. Они неоднократно были чемпионами Азии. Составляют конкуренцию лучшим азиатским командам, - цитирует слова Белоуса Vprognoze.ru.

Напомним что свой предыдущий товарищеский матч сборной России провела против сборной Вьетнама 5 сентября и выиграла со счётом 3:0.