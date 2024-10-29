​Гладилин назвал главную задачу Станковича

В межсезонье московский «Спартак» сменил тренера, но дела Деяна Станковича у руля команды пока что идут не очень хорошо. Сербскому специалисту нужно определиться с основным составом команды, так считает бывший тренер красно-белых Валерий Гладилин. Это его главная задача, уверен Гладилин:

- Идет очень большая ротация: 20 с лишним человек позиционируются как игроки стартового состава. Такого в командах с серьезными задачами быть не может. Он должен определиться с составом и начать его наигрывать, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Напомним, что в тринадцатом туре московский «Спартак» обыграл «Пари НН».