​Деменко пояснил, почему не удалили Батракова

В российском футбольном чемпионате прошли матчи тринадцатого тура, центральном поединком тура стала встреча питерского «Зенита» и московского «Локомотива». Одной из самых противоречивых ситуаций в игре стало потенциально вторая жёлтая карточка которая должна была быть показана нападающему «Локомотива» Алексею Батракову за фол. Однако в итоге удаление так и не случилось. Почему, пояснил бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко.

- Конечно, Батраков фолил на желтую карточку. Сначал Мантуан ударил по мячу, а уже после нога Батракова попала в ногу. Это не было умышленно — Карасев мог как показывать карточку, так и не показывать. Мне кажется, Карасев решил не портить эту игру удалением Батракова, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.