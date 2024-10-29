​Деменко: «Ничья - справедливый итог матча «Зенита» с «Локомотивом»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата по футболу стала встреча питерского «Зенита» и московского «Локомотива». Идущие в тройке лучших команды поделили очки сыграв со счётом 1:1. Бывший полузащитник питерского клуба Максим Деменко считает подобный итог игры справедливым:

- Хороший матч получился. Наверное, ничья все же закономерна. И у «Локомотива» была возможность победить, и у «Зенита». Было бы обидно одной из двух команд проиграть, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что в настоящий момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар».