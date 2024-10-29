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Пименов: «У ворот «Динамо» постоянно миллион моментов, это большая проблема»

29 Октября 2024 • 00:00 Комментировать

Бывший российский форвард Руслан Пименов высказался о московском «Динамо». Только за два последних матча «бело-голубые» пропустили шесть голов.

«Личка делает акцент на полузащиту и нападение. Проблемы в обороне из‑за того, что футболисты не того уровня, чтобы прибавить. У ворот «бело‑голубых» постоянно миллион моментов, а это большая тактическая и персональная проблема», - делится Пименов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в 13-м туре РПЛ динамовцы обыграли подмосковные «Химки» на выезде – 4:3. Победа позволила клубу набрать 26 очков и вернуться на четвёртое место таблицы. Отставание от первого места по итогам тура – семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов
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