Радимов – о голе Кордобы: «Один из лучших мячей в истории чемпионата России»

Вечером понедельника форвард «Краснодара» Джон Кордоба оформил шедевральный гол в ворота «Крыльев Советов». С расстояния в 38 метров он поразил ворота Ивана Ломаева, послав мяч по невероятной траектории с фланга. Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о голе колумбийца.

«Шедевр! Один из лучших мячей за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а комментатор Роман Нагучев орал до посинения. Иметь такого форварда в команде – это мечта», - делится Радимов с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее сам Кордоба прокомментировал свой невероятный гол.