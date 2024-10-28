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Радимов – о голе Кордобы: «Один из лучших мячей в истории чемпионата России»

28 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
Крылья Советов
1:2
Краснодар

Вечером понедельника форвард «Краснодара» Джон Кордоба оформил шедевральный гол в ворота «Крыльев Советов». С расстояния в 38 метров он поразил ворота Ивана Ломаева, послав мяч по невероятной траектории с фланга. Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о голе колумбийца.

«Шедевр! Один из лучших мячей за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а комментатор Роман Нагучев орал до посинения. Иметь такого форварда в команде – это мечта», - делится Радимов с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее сам Кордоба прокомментировал свой невероятный гол.

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23:44 · Россия. Премьер-лига
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Осинькин: «Мы хотели побеждать, мы всё сделали»
21:35 · Россия. Премьер-лига
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21:32 · Россия. Премьер-лига
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20:37 · Россия. Премьер-лига
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