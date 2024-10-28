Агент люксембургского полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса активно ищет своему клиенту потенциальные варианты для трудоустройства. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к легионеру есть интерес из Испании, пока без конкретики.

Ранее сообщалось, что Мартинс может покинуть московский «Спартак». В столичном клубе он с лета 2022 года. Контракт связывает футболиста с московским клубом до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах, оформил в них один ассист и забил два гола (оба в Кубке России). Выступает 27-летний игрок сборной Люксембурга на позиции опорника.