Личка назвал команду, на которую надо равняться игрокам «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о команде, на которую его подопечным надо равняться.

«Надо равняться на «Краснодар», уже 10 побед в РПЛ кряду. Почему нельзя повторить их путь? Нам нельзя расслабляться, надо стремиться держать уровень, биться на поле и следовать этой мечте. Я хочу, чтобы у команды была ментальность победителя», - рассуждает Личка для телеканала «Матч Премьер».

«Динамо» по итогу прошедших 13 туров РПЛ идёт на четвёртом месте с 26 очками. «Краснодар» одержал 10 побед в 10 последних турах, у клуба первое место и 33 очка. Ранее таким достижением отличались в истории чемпионата России только лишь два столичных клуба.