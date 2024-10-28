Кузяев назвал лучшего одноклубника и тренера в карьере

Российский полузащитник Далер Кузяев, ныне выступающий за французский «Гавр», рассказал, кого считает лучшим одноклубником в своей карьере.

«Лучший одноклубник за всю мою карьеру - Андрей Мостовой. Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», - приводятся слова Далера на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Кузяев выступает за «Гавр» с 2023 года. До этого он защищал цвета петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 31-летний полузащитник провел семь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.