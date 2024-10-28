Гол Кордобы стал самым дальним в истории «Краснодара» в РПЛ

Вечером понедельника Джон Кордоба забил феноменальный гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в очном матче команд. «Краснодар» благодаря выстрелу колумбийца победил – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, Кордоба забил пока что самый дальний гол в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Его дальность составила 38,7 метра. Но это не самый удивительный факт от статистиков.

Так, гол Кордобы отныне – самый дальний гол «Краснодара» в истории выступления этого клуба в Премьер-лиге. Колумбиец побил рекорд Рикардо Лаборде (34.5 метра в 2015 году против «Зенита»).

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