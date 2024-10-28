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Три топ-клуба РПЛ следят за игроком «Акрона» слухи

28 Октября 2024 • 21:54 Комментировать
Акрон
...
Крылья Советов
03.11 13:00

Опорный полузащитник «Акрона» Стефан Лончар может сменить клубную прописку.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Москвича», 28-летний черногорец находится в сфере интересов трех московских топ-клубов. Уточняется, что за Лончаром следят «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

По данным источника, активнее всех себя проявляют «армейцы».

В нынешнем сезоне Лончар появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором шести результативных передач.

Контракт Лончара с «Акроном» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

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