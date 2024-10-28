Мусаев: «Гол Кордобы - не случайность, это работа и нацеленность на гол и победу»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Насколько тяжело далась сегодня победа?

- Очень тяжело, как и ожидалось, что будет тяжелый матч. «Крылья» - хорошая команда, поле достаточно тяжелое, земля налипает на бутсы. Мы ожидали, что будет сложный матч. В принципе, минут 70 мы хорошо контролировали, создавали моменты. В конце соперник раскрылся, были хорошие возможности для быстрых атак, но сил не хватило. Стали делать замены. Немного расстраивает, что пропустили, но самое главное, что выиграли.

- Вот этот гол Кордобы, забитый в первом тайме, возможно, случайный и курьезный. Считаете ли его ключевым в этом матче?

- Я не считаю, что этот гол случайный. Все говорят, что Джон забил там «Зениту» гол, не вытекающий из хода игры. Гол вытекал, это его стиль игры, и пенальти с «Локомотивом» заработал, подкараулил, и с «Зенитом» подкараулил. Сейчас до конца играл этот момент. Это ничего не случайность, это работа и нацеленность на гол и победу.

- Во втором тайме у вас состоялся разговор с Кордобой. Он попросил его не менять? О чем говорили?

- Нет, он попросил другое. Мы по тактике разговаривали, такого разговора не было.

- 10 побед подряд. Какие-то новые рекорды перед собой ставите?

- Выиграть следующий матч - это самое главное.

- Насколько важно было сегодня победить с учетом, что соперники ошиблись в предыдущей игре вчера «Локомотив» и «Зенит»?

- Хоть бы они выиграли все. Мы не смотрим сейчас в таблицу. Главное, делать свою работу хорошо. Идет игра, мы там нащупали определенные взаимодействия, хорошая атмосфера в раздевалке. Нельзя останавливаться, потому что всё, что сейчас не наберешь, потом скажется в мае месяце.

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- Если после этого матча все останутся здоровы, на следующий матч будет такой же состав?

- Невозможно ответить, дайте остыть чуть-чуть.