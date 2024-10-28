Осинькин: «Мы хотели побеждать, мы всё сделали»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Вышел Гленн Бейл. Как оцените его появление?

- Он мало сыграл, поучаствовал в голе. О полноценной готовности еще рано говорить. Но у нас есть неделя до следующего матча, за эту неделю, я уверен, он станет лучше, сильнее.

- Можно ли сказать, что этот первый забитый мяч Джоном Кордобой мог немного надломить игру вашей команды?

- Конечно, да. Мы не очень довольны тем, как мы играли. Но сопернику мы не позволяли создавать моменты. Я один момент хороший помню, конечно, Кордоба всегда может кого-то перепрыгнуть в воздухе, но в целом мы уверенно играли. Конечно, надо отметить, что не получилось то, что мы обычно делаем. Для себя считаю, что неплохо. Мы много мячей перехватили, или соперник там ошибся в этих моментах. Мы в быстрых атаках могли быть быстрее, лучше и точнее, но вот сегодня что-то прямо хорошие моменты были в переходах. Мы не сработали, особенно в первом тайме.

- Александр Солдатенков сегодня чаще оказывался с Джоном Кордобой. Это была персональная установка, или по ситуации?

- Я думаю, это персональная установка «Краснодара» идти к более техничному, но менее физически сильному сопернику. В таких ситуациях чуть-чуть мяч на стороне тех, кто атакует.

- Какие выводы можно сделать из этого поражения?

- Хорошая команда, да, мы хотели побеждать, мы все сделали. Не считаю, что мы неправильно планировали каким-то образом игру. Но чтобы выигрывать у такой команды, надо чтобы какие-то невероятные голы не влетали. А когда они влетают, уже сложно потом вернуться в игру.

- Впереди дерби, самарское, областное. Какой-то особый настрой на этот матч будет?

- Отдельный настрой на 14-й тур чемпионата.