Осинькин отреагировал на информацию о возможном уходе Корниленко

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о возможном уходе Сергея Корниленко с должности спортивного директора самарского клуба.

— Это инсайд, давайте дождемся официальной информации от клуба, — приводит слова Осинькина спортивный портал «Чемпионат».

В 13-м туре чемпионата России «Крылья Советов» проиграли на своем поле «Краснодару» со счетом 1:2.

На данный момент подопечные Игоря Осинькина находятся на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 12 баллов.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» встретятся с тольяттинским «Акроном».