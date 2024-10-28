Кордоба прокомментировал свой чудо-гол

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Краснодар» Джон Кордоба для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вопрос по поводу забитого мяча. Это был целенаправленный удар или больше везение?

- Нет, конечно, там на удачу этот удар не шел. Я, естественно, видел, что вратарь выдвинулся из ворот. Мы, как нападающие, всегда осознаем, где находятся ворота, поэтому ударил.

- Томас Галдамес. После забитого мяча вы ему что-то говорили. Что, если не секрет?

- Нет, просто это были эмоции после этого игрового момента. Мы давно с ним знакомы, поэтому немного поговорили. Я после этого просил прощения, мы извинились друг перед другом. Они хорошо сыграли, и он в частности. Соперники нам очень осложнили игру.

- 10 побед подряд для «Краснодара». Вам важно побеждать в каждой игре?

- Да, конечно. Это работа, прежде всего, всей команды и тренерского штаба, товарищей по команде, это то, что нарабатывается ежедневно. Конечно, когда присутствует это единство, эта самоотдача, это отражается на поле. Хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приезжают на каждую нашу игру. Это очень нам помогает. Естественно, это и их заслуга в том числе.

- Благодаря этой победе удалось оторваться от преследователей на три очка. В частности от «Зенита». Перед матчем в раздевалке об этом разговаривали?

- Нет, конечно. Мы разговариваем только о «Краснодаре». «Зенит» делает свою работу, а у нас есть своя. Поэтому ничего такого не присутствовало. Мы сейчас только настраиваемся на то, что происходит внутри команды, будем готовиться к предстоящему матчу уже дома на этой неделе. О других вещах мы не думаем.