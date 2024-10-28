«Слухи, не более»: Федотов отреагировал на новости, связывающие его с «Рубином»

Ныне свободный специалист Владимир Федотов отреагировал на новости о своём якобы скором приходе на пост главного тренера казанского «Рубина» из РПЛ.

«Рубин»? Это слухи, не более того. Не знаю, кто и зачем это делает. Как возможно приходить на «живое место»?», - цитирует Федотова «РИА Новости».

Напомним, что тренирует «Рубин» Рашид Рахимов. В прошедшие выходные казанцы одержали победу в гостях над «Оренбургом» (2:1) и закрепились на седьмом месте турнирной таблицы.

Федотов без работы с межсезонья, тогда специалист покинул московский ЦСКА, который возглавлял на протяжении двух лет.