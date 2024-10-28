Из-за кого «Краснодар» мог пасть жертвой «Крыльев Советов», а кто приводил «быков» в чувство

«Краснодар» выиграл в Самаре у «Крыльев Советов» одержал десятую победу подряд в рамках Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх игроков «быков» по итогам этого матча.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 9:13, в створ – 5:7, угловые – 6:6.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ВИТОР ТОРМЕНА – 3,5. Оказался слабым звеном в обороне «чёрно-зелёных». Бразильский защитник устроил в первом тайме мастер-класс, как «надо» терять мячи на своей половине поля. Он и некоторые его партнёры сочли «Крылья» за «фантики». Сомнительным примером полевого партнёра вдохновился и вратарь гостей Агкацев. На счастье гостей, самарцы долгое время никак не могли нанести первый удар по воротам «Краснодара». Но в конце матча реально ёкали сердца у «быков». Будь на месте «Крылья Советов» команда из верхней части таблицы, исход мог бы получиться совершенно иным. Хотя не факт – если бы сам «Краснодар» настроился по-иному.

ДЖОН КОРДОБА – 8,0. Голевая машина «Краснодара». На этот раз действительно сделал гол из ничего. В незабвенном стиле Ибрагимовича прокинул парашют за спину Ломаеву с дальней дистанции, пусть и не через себя. Реально одним касанием вывел инертных «быков», будто расплывшихся под яркими лучами тёплого дневного солнца (и это тёмным вечером почти поздней осенью, когда лучи испускали исключительно осветительные мачты) на путь победный в этом матче. Кроме того, Кордоба был привычно полезен в единоборствах, выиграв их семь из девяти, а также заработал для своей команды четыре штрафных удара.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНИКОВ – 7,5. Совершенствует свой функционал – не ограничивается разрушением, а участвует в созидании и даже появляется иной раз на завершении. Это может оказаться полезно для «быков» на будущее – например, если будет отсутствовать или растеряет форму Кордоба. Против «Крыльев» Черников пробил по чужим воротам аж четыре раза, разок проверив штангу. Перед голом «Крыльев Советов» Бейл легко убрал Александра на замахе, но ничего страшного, бывает. Черников выиграл девять из двенадцати единоборств, в том числе все четыре свои воздушные дуэли.

Кирилл Иванцов