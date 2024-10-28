Сперцян: «Настраивались на победу, как и всегда»

Полузащитник и один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о виктории «быков». В понедельник южане обыграли на выезде в Самаре местные «Крылья Советов» (2:1), упрочив лидерство в таблице РПЛ.

«Настраивались на победу, как и всегда. Ждали сложного матча. В перерыве нам сказали, в чем добавить. А после стандарты дали свои плоды, а Кордоба в первом тайме забил сумасшедший гол», - делится Сперцян для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» в турнирной таблице теперь имеет 33 очка. У «Зенита» на втором месте 30 баллов. В 14 туре «быков» ждёт встреча с аутсайдером первенства, «Оренбургом».