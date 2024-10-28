Петржела ответил, в каком случае «Зенит» может уволить Семака

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием о возможном увольнении Сергея Семака с должности главного тренера «сине-бело-голубых».

Петржела заявил, что сейчас у «Зенита» не все хорошо, в то же время «Краснодар» имеет неплохие шансы на трофей.

— Допускаю, что если «Зенит» не выиграет РПЛ-2024/25, Семака могут уволить после завершения сезона, — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Семака 30 набранных очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет три балла.