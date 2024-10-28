Кордоба признан игроком матча «Крыльев Советов» и «Краснодара»

Звезда «Краснодара», колумбийский форвард Джон Кордоба признан лучшим игроком понедельничного матча «быков» в Самаре с местными «Крыльями Советов». В нём, напомним, «Краснодар» одержал выездную победу (2:1), виктория стала для клуба десятой подряд в рамках Премьер-лиги в текущем сезоне.

Сам Кордоба, напомним, эффектно открыл счёт в матче. В конце первого тайма он по безумной траектории послал мяч в ворота Ивана Ломаева, оформив один из красивейших голов всего сезона.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем ревью. К слову, в 13-м туре чемпионата России «быки» не побеждали с 2015 года.