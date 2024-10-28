«Краснодар» впервые с 2015 года победил в 13-м туре Премьер-лиги

Вечером понедельника «Краснодар» смог добиться гостевой победы над «Крыльями Советов» (2:1) в Самаре. «Быки» оторвались от «Зенита» на три очка и продолжают идти на первом месте.

Любопытно, но впервые с 2015 года «быки» победили в рамках 13 тура чемпионата России. Тогда дома краснодарский клуб обыграл «Рубин» (2:1). С тех пор восемь раз «Краснодар» играл в 13-х турах чемпионата России, однако в них команда трижды сыграла вничью и пять раз проиграла, уточнил телеграм-канал «Цифроскоп».

Больше подробностей о гостевой виктории «Краснодара» - в нашем традиционном послематчевом ревью.