Нигматуллин указал на ошибку Ломаева в пропущенном голе от Кордобы

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о пропущенном голе вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

В минувшем матче с «Краснодаром» Ломаев слишком далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду после дальнего удара Джона Кордобы.

«С одной стороны, с такого расстояния Ломаеву нельзя было пропускать от Кордобы. Что бы там ни было. С другой стороны, нападающий «Краснодара» нанес один удар на миллион», — приводит слова Нигматуллина портал «РБ Спорт».

Игра 13-го тура чемпионата России завершилась поражением «Крыльев Советов» от «Краснодара» со счетом 1:2.

В следующем туре РПЛ самарцы встретятся с «Акроном», а «Краснодар» примет «Оренбург».