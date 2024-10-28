«Краснодар» – третий клуб в истории чемпионата России с 10 победами кряду

Вечером понедельника в Самаре завершился 13-й тур Российской премьер-лиги. В очной встрече играли местные «Крылья Советов» и лидер турнирной таблицы, «Краснодар».

Как сообщает Opta Sports, теперь «Краснодар» – это третий клуб в истории чемпионатов России, который смог победить в 10 турах подряд. Ранее это удавалось только столичному ЦСКА (три раза) и «Локомотиву» (единожды). Рекорд России – 13 побед подряд ЦСКА в 2014 году.

Больше подробностей об очередной виктории «быков» - в нашем ревью. Победа позволила «Краснодару» набрать 33 очка и оторваться от «Зенита» на три балла в турнирной таблице РПЛ.