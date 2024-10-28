Мостовой отреагировал на сумасшедший гол Кордобы

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о забитом голе форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

В матче 13-го тура чемпионата России колумбийский нападающий пробил с дальней дистанции и перекинул мяч через вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

Мостовой заявил, что Ломаев ошибся, ведь вышел далеко из ворот, но это не отменяет того факта, что Кордоба является сильным форвардом.

— Кордоба заранее увидел, решил ударить и попал. Он игрок высокого класса. Джон не просто так решил ударить, но и нельзя говорить, что это наигранно было, — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.