Отец Данила Пруцева оценил возможное возвращение сына в «Крылья»

Отец полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева Игорь Пруцев высказался о теоретическом возвращении своего сына в самарские «Крылья Советов».

«Со «Спартаком у него действующий контракт. Хотелось бы, чтобы мой сын играл и пользу приносил. Я прекрасно знаю Данила — он максимально профессионально относится к футболу, но в жизни всё возможно», - делится Игорь Пруцев с Metaratings.

Напомним, что Пруцев в «Спартаке» с 2022 года. В «Крыльях Советов» воспитанник академии «Чертаново» был в 2020 и 2021 годах.

В текущем сезоне у Данила в «Спартаке» под руководством Деяна Станковича в 12 матчах во всех турнирах, в них он забил один гол в рамках Российской премьер-лиги.