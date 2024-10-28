Гол-красавчик Кордобы помог «Краснодару» пробить 10-ю победу в РПЛ кряду – пострадали «Крылья Советов»

В вынесенном на понедельник матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» встречался на выезде с «Крыльями Советов». В случае победы «быки» отрывались бы во главе таблицы от «Зенита» на три очка. «Крылья» не могли рассчитывать в этой встрече на дисквалифицированного полузащитника Фернандо Костанцу.

Девять побед подряд «Краснодара» в чемпионате позволили предполагать, что он заматерел по сравнению с прошлым сезоном. Хотя рано, конечно, говорить об этом с уверенностью. Очередным тестом для команды Мусаева был выезд в Самару, пусть команда Осинькина и не претендует ни на что серьёзное. В конце апреля была похожая ситуация: «Краснодар» играл в гостях с «Крыльями», и если бы победил тогда, то воспользовался бы осечкой «Зенита» и обогнал его. Тот матч закончился 0:0. А сейчас как вышло?

Обе команды показали неплохой настрой на первые минуты. У гостей произошли точные дальние удары Кордобы и Виктора Са – мяч оба раза выловил Ломаев. У хозяев не удалось Гарре пробить по чужим воротам с нескольких метров после ошибки обороны «Краснодара». Но быстро к соперникам пришло успокоение. Оформилось плотное преимущество по владению у «чёрно-зелёных», при котором было место их оплошностям.

Тормена из своей штрафной площади подарил мяч Сергееву, а тот ответил подобной любезностью, отдав пас на соперника. Ещё и Агкацев заразился синдромом неточных передач – пару раз вратарь «Краснодара» снабжал мячом футболистов «Крыльев». Те при таком раскладе умудрились не нанести ни одного удара по воротам (про створ тут даже говорить не приходится) в первом тайме.

Возмутителем спокойствия и нарушителем размеренного течения игры стал Кордоба. Он оказался на острие во время первого момента в матче – на 36-й минуте. В том случае обошлось без гола. Оласа навесил слева, а Джон ударил головой рядом с левой штангой. Впрочем, вскоре Кордоба забил, когда момента вообще не было. С правого фланга издали он вдруг заслал парашют за шиворот Ломаеву – супергол, точно один из лучших в чемпионате (0:1).

В конце тайма «Краснодар» был на подъёме и мог забить ещё. Батчи покатил вперёд в область правого угла вратарской на Черникова, который внедрил мяч в ближнюю штангу. После перерыва «быки» вернулись на поле довольно заряженными и быстро обратили свой запал во второй гол. Ломаев отразил удар Сперцяна, но потом Эдуард записал на свой счёт результативный пас, подав справа с углового на Диего Косту, головой отправившего мяч в сетку (0:2).

«Краснодар» играет на стадионе «Солидарность Самара Арена» второй раз за полтора месяца. В сентябре «быки» повели с таким же счётом против «Акрона», затем пропустили один гол, но добили соперника и в итоге победили крупно. Сейчас «чёрно-зелёные» тоже позволили прижать себя на какое-то время к воротам, однако пропустили уже ближе к 90-й минуте. Диего Коста неудачно сыграл в своей штрафной, и Галдамес с подбора поразил угол ворот Агкацева (1:2). Будь «Крылья» помастеровитее – наверняка забили бы свой первый гол раньше. В компенсированное время был неудачный навал от хозяев.

«Краснодар» выиграл, в какой-то мере отскочив и получив сигнал о недопустимости расслабления. По факту «быки» чётко разделяют турниры: групповой этап Пути РПЛ они завершили тремя поражениями, тогда как в самой Премьер-лиге одержали двузначное число побед подряд. Но Кубок теперь будет у «чёрно-зелёных» нескоро. На протяжении десяти туров чемпионата команда Мурада Мусаева не знает потерь очков. «Краснодар» впервые в этом розыгрыше РПЛ оторвался от второго места (от «Зенита») на три очка.

Кирилл Иванцов