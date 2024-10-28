Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол-красавчик Кордобы помог «Краснодару» пробить 10-ю победу в РПЛ кряду – пострадали «Крылья Советов»

28 Октября 2024 • 20:28 Комментировать
Крылья Советов
1:2
Краснодар
окончен

В вынесенном на понедельник матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» встречался на выезде с «Крыльями Советов». В случае победы «быки» отрывались бы во главе таблицы от «Зенита» на три очка. «Крылья» не могли рассчитывать в этой встрече на дисквалифицированного полузащитника Фернандо Костанцу.

Протокол игры  
Крылья Советов1:2Краснодар
  42'Кордоба Джон (0:1)
  49'Коста Диего (0:2)
(1:2) Галдамес Томас89'  
Ломаев ИванРассказов Николай 84' (Шитов Владислав ( 84') Евгеньев РоманСолдатенков АлександрГалдамес ТомасГарре Бенхамин  72' 88' (Орозко Франко ( 88') Мендес ВикторБабкин СергейЕжов Роман 77' (Бабаев Ульви ( 77') Сергеев Иван 84' (Бейл Гленн ( 84') Олейников Иван 77' (Дмитриев Игорь ( 77')
Запасные: Фролов ЕвгенийПопов ПавелИванисеня ДмитрийОвсянников БогданГапонов ИльяЦыпченко ДмитрийПеченин Кирилл
Агкацев СтаниславПетров СергейТормена ВиторКоста ДиегоОлаcа ЛукасЧерников АлександрЛенини КевинБатчи Жоау  82' 82' (Смолов Фёдор ( 82') Сперцян Эдуард 82' (Кастаньо Кевин ( 82') Виктор Са 72' (Козлов Данила Сергеевич ( 72') Кордоба Джон
Запасные: Дюпин ЮрийОлусегун ОлакунлеГонсалес ДжованниКайо ПанталеаоКобнан МозесГазинский ЮрийАрутюнян ГеоргийКривцов НикитаКокшаров Александр
28 октября. Стадион "Солидарность Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

Девять побед подряд «Краснодара» в чемпионате позволили предполагать, что он заматерел по сравнению с прошлым сезоном. Хотя рано, конечно, говорить об этом с уверенностью. Очередным тестом для команды Мусаева был выезд в Самару, пусть команда Осинькина и не претендует ни на что серьёзное. В конце апреля была похожая ситуация: «Краснодар» играл в гостях с «Крыльями», и если бы победил тогда, то воспользовался бы осечкой «Зенита» и обогнал его. Тот матч закончился 0:0. А сейчас как вышло?

Обе команды показали неплохой настрой на первые минуты. У гостей произошли точные дальние удары Кордобы и Виктора Са – мяч оба раза выловил Ломаев. У хозяев не удалось Гарре пробить по чужим воротам с нескольких метров после ошибки обороны «Краснодара». Но быстро к соперникам пришло успокоение. Оформилось плотное преимущество по владению у «чёрно-зелёных», при котором было место их оплошностям.

Тормена из своей штрафной площади подарил мяч Сергееву, а тот ответил подобной любезностью, отдав пас на соперника. Ещё и Агкацев заразился синдромом неточных передач – пару раз вратарь «Краснодара» снабжал мячом футболистов «Крыльев». Те при таком раскладе умудрились не нанести ни одного удара по воротам (про створ тут даже говорить не приходится) в первом тайме.

Возмутителем спокойствия и нарушителем размеренного течения игры стал Кордоба. Он оказался на острие во время первого момента в матче – на 36-й минуте. В том случае обошлось без гола. Оласа навесил слева, а Джон ударил головой рядом с левой штангой. Впрочем, вскоре Кордоба забил, когда момента вообще не было. С правого фланга издали он вдруг заслал парашют за шиворот Ломаеву – супергол, точно один из лучших в чемпионате (0:1).

В конце тайма «Краснодар» был на подъёме и мог забить ещё. Батчи покатил вперёд в область правого угла вратарской на Черникова, который внедрил мяч в ближнюю штангу. После перерыва «быки» вернулись на поле довольно заряженными и быстро обратили свой запал во второй гол. Ломаев отразил удар Сперцяна, но потом Эдуард записал на свой счёт результативный пас, подав справа с углового на Диего Косту, головой отправившего мяч в сетку (0:2).

«Краснодар» играет на стадионе «Солидарность Самара Арена» второй раз за полтора месяца. В сентябре «быки» повели с таким же счётом против «Акрона», затем пропустили один гол, но добили соперника и в итоге победили крупно. Сейчас «чёрно-зелёные» тоже позволили прижать себя на какое-то время к воротам, однако пропустили уже ближе к 90-й минуте. Диего Коста неудачно сыграл в своей штрафной, и Галдамес с подбора поразил угол ворот Агкацева (1:2). Будь «Крылья» помастеровитее – наверняка забили бы свой первый гол раньше. В компенсированное время был неудачный навал от хозяев. 

«Краснодар» выиграл, в какой-то мере отскочив и получив сигнал о недопустимости расслабления. По факту «быки» чётко разделяют турниры: групповой этап Пути РПЛ они завершили тремя поражениями, тогда как в самой Премьер-лиге одержали двузначное число побед подряд. Но Кубок теперь будет у «чёрно-зелёных» нескоро. На протяжении десяти туров чемпионата команда Мурада Мусаева не знает потерь очков. «Краснодар» впервые в этом розыгрыше РПЛ оторвался от второго места (от «Зенита») на три очка.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар

Новости по матчу

Сегодня, 28 Октября
20:44
Кордоба признан игроком матча «Крыльев Советов» и «Краснодара»
20:38
«Краснодар» впервые с 2015 года победил в 13-м туре Премьер-лиги
20:37
Нигматуллин указал на ошибку Ломаева в пропущенном голе от Кордобы
20:29
Мостовой отреагировал на сумасшедший гол Кордобы
20:28
Гол-красавчик Кордобы помог «Краснодару» пробить 10-ю победу в РПЛ кряду – пострадали «Крылья Советов»
20:14
Деменко: Кордоба забил лучший гол сезона
19:44
Второй тайм матча «Крылья Советов» - «Краснодар» начался с ещё одного гола «быков»
19:29
«Краснодар» обыгрывает «Крылья» после первого тайма благодаря невероятному голу Кордобы
19:28
Кордоба догнал Глушенкова в таблице бомбардиров РПЛ – только один игрок забил больше
19:17
«Краснодар» повёл в Самаре после чудо-гола Кордобы
18:29
Мусаев: «Не знал, что пять игр мы не меняем состав»
18:00
«Крылья Советов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
17:52
«Краснодар» не выигрывал в 13 туре чемпионата России в восьми последних сезонах
17:35
Бушманов: Голов в матче «Крыльев Советов» с «Краснодаром» будет немало
17:32
«Крылья» и «Краснодар» назвали составы на очный матч РПЛ
12:14
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар РПЛ — 28 октября 2024
02:02
Крылья Советов - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Октября
18:19
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал клуб своей мечты
11:43
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Краснодар РПЛ — 28 октября 2024
10:48
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар чемпионата России — 28 октября 2024
25 Октября
23:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Краснодар чемпионата России – 28 октября 2024
21:34
«Краснодар» хочет купить защитника за 6 млн евро
20:49
​Силкин: «Осинькин - хороший специалист»
18:45
«Сперцяну по силам заиграть в Европе» — Кузьмичёв
17:20
Виктор Са: «Смолов — легенда «Краснодара»
24 Октября
17:24
Роман Воробьёв ответил, что нужно сделать «Краснодару» для завоевания чемпионства
15:14
Тормена: «Кордоба — игрок высочайшего уровня»
23 Октября
18:11
Костанца ответил, смог ли Сергеев усилить «Крылья Советов»
15:15
Сперцян: «Козлов выходит на поле и творит»
21 Октября
23:23
Масалитин назвал причину преображения «Краснодара» на старте сезона
19:36
Игнатов оценил игру Кордобы
19:26
Игрок «Краснодара» Са: Все надеются, что Кордоба останется в команде
18:08
Тормена раскрыл причины победной серии «Краснодара»
17:08
Агкацев: «В этом сезоне «Краснодар» не допустит таких ошибок, как в том году»
20 Октября
18:13
Агкацев: Согласен, что Сафонов вовремя для меня ушёл из «Краснодара» 1
17:53
«Краснодар» обязан стать чемпионом!» — Мостовой
10:20
Кривцов раскрыл секрет длительной победной серии «Краснодара»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
1
2
3.85 3.65 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
20:49 · Россия. Премьер-лига
Петржела ответил, в каком случае «Зенит» может уволить Семака
20:44 · Россия. Премьер-лига
Кордоба признан игроком матча «Крыльев Советов» и «Краснодара»
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» впервые с 2015 года победил в 13-м туре Премьер-лиги
20:37 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин указал на ошибку Ломаева в пропущенном голе от Кордобы
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» – третий клуб в истории чемпионата России с 10 победами кряду
20:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на сумасшедший гол Кордобы
20:29 · Россия. Премьер-лига
Отец Данила Пруцева оценил возможное возвращение сына в «Крылья»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Кордоба забил лучший гол сезона
20:11 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты планы «Зенита» на зиму
20:03 · Россия. Премьер-лига
Корниленко близок к уходу с поста спортивного директора «Крыльев Советов» слухи
19:47 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Удивляюсь, что Гилерме не востребован»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Второй тайм матча «Крылья Советов» - «Краснодар» начался с ещё одного гола «быков»
19:29 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» обыгрывает «Крылья» после первого тайма благодаря невероятному голу Кордобы
19:28 · Россия. Премьер-лига
Кордоба догнал Глушенкова в таблице бомбардиров РПЛ – только один игрок забил больше
19:23 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Адиев загнал «Ахмат» в яму»
19:17 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» повёл в Самаре после чудо-гола Кордобы
19:10 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал единственного выделяющегося игрока «Спартака»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роша приступит к тренировкам в ЦСКА
19:03 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: «Очень сложно принимать конец карьеры»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартак» должен бороться за тройку
18:39 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартак» переломил плохую серию, уже хорошо
18:37 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В стабильности состава соперника для нас нет преимуществ»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Не знал, что пять игр мы не меняем состав»
18:14 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили громкую новость о травме Батракова официально
Все новости